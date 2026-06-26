franceinfo confie son organisation et sa stratégie à Amaury Guibert

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Amaury Guibert pilotera la planification de l'activité éditoriale. Il contribuera également à la structuration et au développement de l'offre radio et numérique de franceinfo. Ses missions comprendront aussi la coordination de la formation et de l'accompagnement des journalistes, notamment en matière de présentation à l'antenne, ainsi que le suivi des projets communs avec France Télévisions et franceinfo canal 16 afin d'accompagner l'évolution des pratiques et le développement de franceinfo.

Amaury Guibert a effectué l'ensemble de sa carrière dans l'audiovisuel public français. Il rejoint France Télévisions en 2001 comme grand reporter au sein de la rédaction de France 2. En 2010, il devient chef de service adjoint du service enquêtes et reportages, avant d'être nommé chef du service éditions spéciales en 2014.

