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Vendredi 26 Juin 2026 - 14:40

franceinfo confie son organisation et sa stratégie à Amaury Guibert


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Agnès Vahramian, directrice de franceinfo, nomme Amaury Guibert directeur adjoint en charge de l'organisation et de la stratégie. Il prendra ses fonctions fin août. Il sera notamment chargé de la planification de l'activité éditoriale, du développement de l'offre radio et numérique, de la formation des journalistes et de la coordination de projets communs avec France Télévisions et franceinfo canal 16.


Amaury Guibert prendra ses fonctions de directeur adjoint de franceinfo en charge de l'organisation et de la stratégie à la fin du mois d'août.
Amaury Guibert prendra ses fonctions de directeur adjoint de franceinfo en charge de l'organisation et de la stratégie à la fin du mois d'août.

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Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Amaury Guibert pilotera la planification de l'activité éditoriale. Il contribuera également à la structuration et au développement de l'offre radio et numérique de franceinfo. Ses missions comprendront aussi la coordination de la formation et de l'accompagnement des journalistes, notamment en matière de présentation à l'antenne, ainsi que le suivi des projets communs avec France Télévisions et franceinfo canal 16 afin d'accompagner l'évolution des pratiques et le développement de franceinfo.
Amaury Guibert a effectué l'ensemble de sa carrière dans l'audiovisuel public français. Il rejoint France Télévisions en 2001 comme grand reporter au sein de la rédaction de France 2. En 2010, il devient chef de service adjoint du service enquêtes et reportages, avant d'être nommé chef du service éditions spéciales en 2014.


De 2014 à 2018, il est envoyé spécial permanent à Berlin. À son retour, il devient directeur adjoint de la rédaction nationale de France Télévisions, responsable des opérations spéciales et de la prospective éditoriale. En 2021, il est nommé directeur de la chaîne francophone de France 24. En juin 2026, Amaury Guibert est nommé directeur adjoint de la radio franceinfo, en charge de l'organisation et de la stratégie. 
Diplômé de l'IEP de Paris en 1999 et du Centre de formation des journalistes en 2001, Amaury Guibert a également suivi le programme CNN Journalism Fellowship en 2007.


Tags : Agnès Vahramian, Amaury Guibert, franceinfo, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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