WinMedia met les bouchées doubles pour déployer son CRM WinSales

WinSales est un outil global de gestion et de supervision pour les medias Radio et TV. Puissamment interconnecté avec WinMedia, il couvre l'ensemble des besoins d'une régie, et couvre tant la dimension "RH" de la radio (planning, horaires, etc) que la préparation des conducteurs pub, la validation des spots auprès des annonceurs, les rotations de spots par critères avancés (type de voix, récurrence des thématiques, quotas personnalisés, etc). Stéphane Tésorière (patron de WinMedia) nous confiait dans les allées de l'IBC qu'une dizaine de clients étaient déjà équipés de la nouvelle version et qu'une trentaine de régies seraient opérationnelles à court terme (avant mi-2019).



Les clients WinMedia équipés de l'ancien système WinBiz, et qui souhaitent migrer vers WinSales pourront eux aussi, dans un second temps, être accompagnés et formés pour réussir leur transition et maîtriser les nouveautés "radicales" du nouveau système.