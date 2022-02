WinMedia intensifie son développement international

Créée en 1995, WinMedia fournit aux radios et télévisions des solutions logicielles complètes et évolutives d’automatisation et de programmation. "Plus de 4 500 radios et télévisions dans le monde ont choisi pour leurs opérations majeures les solutions WinMedia, pour leur puissance, leur flexibilité et leur fiabilité. WinMedia est présente à l’international, avec trois filiales et deux bureaux stratégiquement situés en Afrique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et Asie" précise un communiqué.

Au début 2022, WinMedia a lancé le WinCloud, nouvelle offre de services basés sur le cloud, avec un cluster de serveurs dans le monde entier pour fournir des machines virtuelles, sécurisées et sauvegardées. WinMedia participe activement à de nombreux salons internationaux, tels que Cabsat à Dubaï, NAB à Las Vegas, Broadcast Asia à Singapour et IBC à Amsterdam.