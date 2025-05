Voici le sommaire du n°171 de La Lettre Pro de la Radio

Le groupe médiatique français Lagardère Radio a terminé un important projet de virtualisation et de modernisation des studios locaux de RFM et Europe 2, deux de ses réseaux nationaux. RFM est une station musicale connue pour son mélange de tubes pop et rock, avec une audience quotidienne de 1,6 million d’auditeurs et plus de 7 millions chaque semaine. Europe 2, quant à elle, vise un public plus jeune avec une programmation musicale contemporaine, touchant 897 000 auditeurs par jour et plus de 4,7 millions par semaine.Consultante incontournable de la radio mondiale, formatrice des plus grands talents à travers plus de 40 pays, Valerie Geller est l’autrice du livre culte Creating Powerful Radio paru en 2007 (Puissance Radio, en français, 2015), mis à jour récemment dans une édition enrichie baptisée Beyond Powerful Radio - An Audio Communicator's Guide to the Digital World, 2025. Avec une obsession inchangée depuis ses débuts, créer une connexion authentique avec les auditeurs, Valerie Geller partage son analyse sur les évolutions de notre média.Le podcast, replay ou natif, c’est du son. Oui, mais pas que. Aujourd’hui, pour exister, il faut aussi être vu. À l’heure où toutes les plateformes privilégient l’impact visuel, soigner sa vignette devient une étape essentielle. Plus qu’une illustration, elle est la première promesse faite à l’auditeur, bien avant qu’il n’appuie sur "Lecture".À partir des années 1950, la place de la radio dans les voitures ne faisait aucun doute : c’était une caractéristique haut de gamme, prisée et valorisante. Les constructeurs automobiles et les fabricants de récepteurs radio rivalisaient de design et d’innovation pour intégrer élégamment les radios dans les tableaux de bord. À l’époque, les systèmes de divertissement embarqués tels que nous les connaissons aujourd’hui n’existaient pas encore. La radio automobile était une déclaration d’élégance - belle, fonctionnelle et bien en vue. Ces trois caractéristiques clés ont permis à la radio de prospérer pendant des décennies, préservant son importance et son charme.