Voici le 168e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Le monde des médias est impacté par l’émergence de l’IA générative, c’est peu ou prou les gros titres que l’on voit fleurir dans la presse depuis deux ans maintenant. Pour autant, l’IA générative n’est pas arrivée de nulle part en une seconde, elle est le fruit d’une mutation technologique en marche depuis de nombreuses années. Du côté de Radio-Canada, le sujet est examiné avec attention depuis plusieurs années de façon à en comprendre son fonctionnement, ses rouages et veiller à une intégration raisonnée et raisonnable. Maxime St-Pierre, directeur général des médias numériques à Radio-Canada, explique la vision du groupe audiovisuel francophone canadien en la matière.Jean-Paul Mullie, DGA de Havas City, partage les ambitions et les défis des MediaDays, un événement unique en région. Conçu pour rapprocher les annonceurs des médias, ce salon vise à mieux comprendre les transformations du secteur publicitaire et les nouvelles tendances, avec un accent particulier sur l’impact du digital et la proximité régionale.La Tribune des critiques de disques, doyenne des émissions de radio en France, créée et présentée en 1946 par Armand Panigel sur Paris Inter d’abord, puis sur France Musique à la création de la chaîne, s’est imposée au fil des années comme une référence pour l’écoute comparative en aveugle de disques de musique classique. Portée par la passion de ses animateurs successifs, La Tribune est depuis 11 ans produite et présentée par Jérémie Rousseau.