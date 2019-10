Vivez le Salon de la Radio de l'intérieur

Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes, et de moins jeunes, intègrent le Radio Crew. Il s'agit d'une équipe dédiée à la bonne organisation interne du Salon de la Radio et de l'Audio Digital. Accueil des visiteurs et des personnalités, gestion des espaces ou des vestiaires, ventilation des objets promotionnels, enregistrements des conférences... Les tâches sont nombreuses et toujours passionnantes.Si vous êtes, bien sûr, passionné par le monde de la radio et si vous êtes disponible durant 4 jours (du 22 au 25 janvier inclus), vous pouvez vivre un événement international de l'intérieur et qui développe plus de 6 000 m2 d'exposition et de nombreuses animations.N'hésitez pas à remplir notre formulaire accessible ICI