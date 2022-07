"Vives voix" : Apple lance un nouveau podcast

Disponible depuis hier mercredi, le podcast Vives Voix retrace les parcours de l’autrice Gaëlle Prudencio, de l’acteur Sohan Pague, du musicien Pone, du développeur Abou Touré et de la créatrice de podcasts Jennifer Padjemi, et est animé par les deux journalistes d’Apple Music France : T‑Miss et Mehdi Maïzi."L’objectif de "Vives Voix" est de célébrer la richesse et la diversité des talents créatifs que nous avons en France", déclare Mehdi. "Nous avons sélectionné chaque talent pour sa vision créative singulière et son engagement, et nous avons souhaité leur donner l’occasion de raconter leurs parcours avec leurs propres mots et de partager avec nous leurs inspirations".