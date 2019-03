Vitaa invitée de Champagne FM

Vitaa évoquera son parcours, parlera de ses projets au micro des membres de l'équipe de l'émission "La Famille" composée de Ruben, Manu et Émilie dans le cadre de l'enregistrement d'une matinale en public. Quelque 200 auditeurs, qui ont remporté leur soirée sur la station, assisteront à cet enregistrement et auront également la possibilité d'assister à un concert de la chanteuse qui interprètera notamment quelques titres de son 5e album "J4M". Début de cette soirée préparée par Champagne FM à 20h, le mercredi 27 mars. L'émission sera ensuite diffusée le samedi 30 mars entre 09h et 10h.