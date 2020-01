Vitaa et Slimane animeront une émission sur NRJ

Ce sera leur émission, leurs invités, leurs titres... Au programme: des invités, des jeux et du rire. Vitaa et Slimane seront au micro de NRJ dès 20h entourés de Kendji, Camélia Jordana et Amel Bent et partageront un moment unique de radio avec tous les auditeurs, l’occasion d’en apprendre plus, sur leurs vies, leurs artistes préférés et leurs futurs projets.

"Vitaa et Slimane ne se quittent plus depuis le succès de leur titre "Je te donne". En août dernier, le duo sort l’album "VersuS" , le prolongement d’une alchimie musicale flagrante entre les deux artistes. Cette évidence n’a pas échappé au public puisque l’album est classé numéro 1 des ventes" précise NRJ.