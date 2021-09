Virgin Radio : un Electroshock à Marseille

Après avoir investi précédemment les Zénith de France et l'Accor Arena à Paris,cette nouvelle édition se déroulera à Marseille au Baou le vendredi 1er octobre 2021 avec un line up composé de Kungs, Bob Sinclar, Purple Disco Machine The Avener, Ofenbach, Feder, Bon Entendeur, Polo & Pan et Trinix.

Une soirée réservée aux auditeurs de Virgin Radio qui pourront tenter de gagner leurs invitations en jouant sur l'antenne nationale, sur Virgin Radio Provence Marseille et sur virginradio.fr.