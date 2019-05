Virgin Radio : un Electroshock à Aixe-en-Provence

Après avoir sillonné de nombreuses villes de France, Virgin Radio poursuit sa route et pose ses valises à Aix-en-Provence le 14 juin pour un Electroshock unique en compagnie des plus grands artistes électro du moment. 15 000 personnes attendues pour venir applaudir Martin Solveig qui donnera là sa seule date françaises du mois de juin, mais aussi Kungs et Bon Entendeur, originaires de la ville, The Avener, le duo Synapson, Petit Biscuit, Martin Jensen, Chuck Wonderland et en spécial guest Lauv.

Une soirée événement réservée aux auditeurs de la station qui pourront tenter de gagner leurs invitations, en jouant sur l’antenne locale de Virgin Radio Provence ou sur virginradio.fr.