Virgin Radio "électroShocke" ses auditeurs

Kungs, The Avener, Synapson, Martin Solveig… ils étaient tous là pour "la plus grosse soirée électro jamais organisée par Virgin Radio" et évidemment, ils ont enflammé l’AccorHotels Arena. Ces DJ’s plus prestigieux les uns que les autres se sont succédé devant un public "totalement conquis". Pendant près de cinq heures la crème de la crème des DJ et artistes électro se sont relayés pour vous offrir "un spectacle époustouflant". Justice, Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder, Felix Jaehn, Ofenbach, Synapson, Lost Frequencies, Richard Orlinski, Domenico Torti, Gaetan Laurent mais aussi Cauet ont offert aux 18 000 personnes présentes "une ambiance déjantée"...