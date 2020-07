Vincent Cerutti arrive sur M Radio

"Comment ne pas dire oui à M radio, réveiller la France me manquait, j’ai animé un morning pendant 3 ans et je crois savoir ce dont les gens ont besoin dès leur réveil : de la bonne musique et de l’authenticité" a déclaré Vincent Cerutti. La station "Numéro 1 sur la chanson française" confirme avec cette arrivée la volonté de renforcer sa matinale radio qui durera 1 heure de plus.

Par ailleurs, et dans un contexte plus qu'atypique, M Radio se maintient dans la dernière vague Médiamétrie (mai-juin 2020) avec 561 000 auditeurs à l’écoute chaque jour du format 100% chansons françaises. M Radio est la seule radio nationale à diffuser 100% de chansons françaises. M Radio a obtenu une fréquence métropolitaine DAB+ pour couvrir une diffusion sur toute la France.