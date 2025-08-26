Ibrahim Maalouf signe le nouvel habillage d'antenne de Jazz Radio €

La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
Rédigé par le Mardi 26 Août 2025 à 07:24 | modifié le Mardi 26 Août 2025 à 07:24

Jazz Radio annonce un nouvel habillage d’antenne conçu par Ibrahim Maalouf. Le trompettiste franco-libanais, accompagné de ses musiciens, a imaginé jingles, tops horaires et identités sonores. Cette collaboration marque une première pour l’artiste comme pour la station, qui renforce ainsi son identité musicale avec une création diffusée dès maintenant sur son antenne.

