Une nouvelle matinale, un nouveau drive et Christophe Beaugrand en renfort sur M Radio

La rentrée 2025 marque le lancement du "M Radio Réveil", diffusé de 06h à 10h et animé par Jérôme Zano et Constance Vercamer. Le duo, déjà présent en fin de journée lors des trois dernières saisons, accède à la matinale. Leur mission : accompagner le quotidien des auditeurs dès l’aube avec humour, jeux, informations pratiques et chansons françaises.

L’événement de cette rentrée est l’arrivée de Christophe Beaugrand. Chaque samedi, de 10h à 12h, l’animateur proposera "Bienvenue chez Beaugrand", une émission centrée sur des interviews intimistes, des confidences exclusives et la mise en avant de l’artiste de la semaine. L’animateur sera également associé à un dispositif week-end inédit, où l’artiste mis à l’honneur prendra le contrôle de la programmation le dimanche matin.

