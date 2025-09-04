Une nouvelle matinale, un nouveau drive et Christophe Beaugrand en renfort sur M Radio

La rentrée 2025 marque le lancement du "M Radio Réveil", diffusé de 06h à 10h et animé par Jérôme Zano et Constance Vercamer. Le duo, déjà présent en fin de journée lors des trois dernières saisons, accède à la matinale. Leur mission : accompagner le quotidien des auditeurs dès l’aube avec humour, jeux, informations pratiques et chansons françaises.
L’événement de cette rentrée est l’arrivée de Christophe Beaugrand. Chaque samedi, de 10h à 12h, l’animateur proposera "Bienvenue chez Beaugrand", une émission centrée sur des interviews intimistes, des confidences exclusives et la mise en avant de l’artiste de la semaine. L’animateur sera également associé à un dispositif week-end inédit, où l’artiste mis à l’honneur prendra le contrôle de la programmation le dimanche matin.
Un nouveau drive de 16h à 20h
Le drive de M Radio connaît lui aussi un changement avec l’arrivée de Jérémy Desmoulins et Trina MacDinh. Le duo animera désormais le 16/20, en accompagnement des auditeurs sur le chemin du retour. Cette tranche stratégique met l’accent sur la proximité, l’interactivité et la musique française.
Grande nouveauté de la saison, chaque week-end sera consacré à un artiste de la chanson française. Le samedi, l’artiste se confiera dans "Bienvenue chez Beaugrand " puis prendra le micro le dimanche matin pour partager sa propre sélection musicale. Un dispositif qui devrait renforcer le lien direct entre artistes et auditeurs et valorise le patrimoine musical français...