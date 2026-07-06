La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 6 Juillet 2026 - 08:20

Vibration repart en tournée avec trois concerts en Centre-Val de Loire


Notez


Le Tour Vibration est de retour en 2026 avec trois concerts gratuits organisés par le Groupe 1981 en Centre-Val de Loire. Les rendez-vous se tiendront à Sorigny le 5 septembre, à Romorantin-Lanthenay le 12 septembre et à Châteauroux le 26 septembre. La radio Vibration dévoile une première vague d'artistes, tandis que d'autres noms viendront compléter la programmation.



Vous aimerez aussi

Le Groupe 1981 reconduit le Tour Vibration pour une nouvelle édition à la rentrée 2026. Créé en 2015, avec une interruption d'un an en raison de la crise sanitaire, l'événement s'inscrit dans la stratégie de proximité de la radio Vibration. Trois concerts gratuits sont programmés en Centre-Val de Loire avec une première étape à Sorigny le samedi 5 septembre dès 20h, avant Romorantin-Lanthenay le samedi 12 septembre puis Châteauroux le samedi 26 septembre aux mêmes horaires.
À travers le Tour Vibration, la radio poursuit sa mission de proposer des rendez-vous musicaux gratuits en Centre-Val de Loire et en Pays de la Loire, en partenariat avec les collectivités. Le Groupe souligne que cet événement permet à Vibration de créer des moments de partage entre les artistes et le public tout en affirmant son rôle d'animateur de la vie culturelle locale.


"Nous prenons toujours beaucoup de plaisir à préparer ce Tour Vibration et à le voir se concrétiser. Sans nos collectivités partenaires, ces grands moments de partage n'auraient pas lieu et nous les remercions pour leur soutien tout comme nous remercions nos spectateurs et les artistes de répondre présents" a expliqué Olivia Valli, directrice générale déléguée du Groupe 1981.
Vibration repart en tournée avec trois concerts en Centre-Val de Loire

Une première affiche dévoilée sur les trois dates

La première étape se déroulera à Sorigny le 5 septembre. Les premiers artistes annoncés sont Carbonne, Nuit Incolore, Keen'V et Pierre de Maere. L'organisation précise que d'autres artistes viendront compléter cette affiche dans les prochaines semaines.
Le Tour Vibration fera ensuite escale à Romorantin-Lanthenay le 12 septembre. Jeanne, KeBlack, Marine et Vincè composent la première vague d'artistes dévoilée pour cette date, qui marquera la quatrième année consécutive de l'événement dans la ville après avoir accueilli 32 000 spectateurs en 2025.
La tournée s'achèvera à Châteauroux le 26 septembre avec BigFlo & Oli, Claudio Capéo, Joseph Kamel et Tibz. Présente dans la ville depuis 2017, cette étape avait réuni 30 000 spectateurs en 2025 et clôturera l'édition 2026. Là aussi, la programmation sera complétée ultérieurement.

Vibration repart en tournée avec trois concerts en Centre-Val de Loire

Le Tour Vibration s'inscrit dans les actions de proximité du Groupe 1981

Le Groupe 1981 rassemble près de 5 millions d'auditeurs hebdomadaires à travers 10 radios : Ado, OÜI FM, Latina, Voltage, Vibration, Wit FM, Forum, Black Box, Radio Collector et Radio Life. Présent en diffusion hertzienne et numérique, le groupe est également engagé dans le développement de la radio numérique terrestre (DAB+) et se classe comme le 7ème groupe de radio le plus écouté en ligne, selon l'ACPM.
Vibration repart en tournée avec trois concerts en Centre-Val de Loire

Tags : Châteauroux, concert, Groupe 1981, Vibration



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication