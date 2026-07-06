Vibration repart en tournée avec trois concerts en Centre-Val de Loire

Le Groupe 1981 reconduit le Tour Vibration pour une nouvelle édition à la rentrée 2026. Créé en 2015, avec une interruption d'un an en raison de la crise sanitaire, l'événement s'inscrit dans la stratégie de proximité de la radio Vibration. Trois concerts gratuits sont programmés en Centre-Val de Loire avec une première étape à Sorigny le samedi 5 septembre dès 20h, avant Romorantin-Lanthenay le samedi 12 septembre puis Châteauroux le samedi 26 septembre aux mêmes horaires.

À travers le Tour Vibration, la radio poursuit sa mission de proposer des rendez-vous musicaux gratuits en Centre-Val de Loire et en Pays de la Loire, en partenariat avec les collectivités. Le Groupe souligne que cet événement permet à Vibration de créer des moments de partage entre les artistes et le public tout en affirmant son rôle d'animateur de la vie culturelle locale.

