Vibration repart en tournée avec trois concerts en Centre-Val de Loire

Le Groupe 1981 reconduit le Tour Vibration pour une nouvelle édition à la rentrée 2026. Créé en 2015, avec une interruption d'un an en raison de la crise sanitaire, l'événement s'inscrit dans la stratégie de proximité de la radio Vibration. Trois concerts gratuits sont programmés en Centre-Val de Loire avec une première étape à Sorigny le samedi 5 septembre dès 20h, avant Romorantin-Lanthenay le samedi 12 septembre puis Châteauroux le samedi 26 septembre aux mêmes horaires.
À travers le Tour Vibration, la radio poursuit sa mission de proposer des rendez-vous musicaux gratuits en Centre-Val de Loire et en Pays de la Loire, en partenariat avec les collectivités. Le Groupe souligne que cet événement permet à Vibration de créer des moments de partage entre les artistes et le public tout en affirmant son rôle d'animateur de la vie culturelle locale.
Une première affiche dévoilée sur les trois dates
La première étape se déroulera à Sorigny le 5 septembre. Les premiers artistes annoncés sont Carbonne, Nuit Incolore, Keen'V et Pierre de Maere. L'organisation précise que d'autres artistes viendront compléter cette affiche dans les prochaines semaines.
Le Tour Vibration fera ensuite escale à Romorantin-Lanthenay le 12 septembre. Jeanne, KeBlack, Marine et Vincè composent la première vague d'artistes dévoilée pour cette date, qui marquera la quatrième année consécutive de l'événement dans la ville après avoir accueilli 32 000 spectateurs en 2025.
La tournée s'achèvera à Châteauroux le 26 septembre avec BigFlo & Oli, Claudio Capéo, Joseph Kamel et Tibz. Présente dans la ville depuis 2017, cette étape avait réuni 30 000 spectateurs en 2025 et clôturera l'édition 2026. Là aussi, la programmation sera complétée ultérieurement.