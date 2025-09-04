Vers une navigation simplifiée pour le DAB+ en voiture

Ces recommandations visent donc à faciliter la navigation dans des listes longues, en permettant une recherche plus rapide et une meilleure lisibilité. Elles ont été élaborées en collaboration avec des experts issus des diffuseurs, des constructeurs automobiles et des fournisseurs de technologies. Elles reflètent la volonté partagée de maintenir la radio comme un élément clé de l’environnement numérique des véhicules, à l’heure où ceux-ci intègrent de plus en plus de services connectés.

Ces recommandations mises à jour viennent compléter les orientations existantes sur l’ergonomie, la présentation des logos de stations, la continuité de service entre les différentes bandes (FM/DAB/IP) et l’intégration de fonctions avancées.