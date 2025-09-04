La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 4 Septembre 2025 - 08:15

Vers une navigation simplifiée pour le DAB+ en voiture


Notez


Le WorldDAB a publié des recommandations mises à jour visant à améliorer l’expérience utilisateur du DAB+ dans les véhicules. Ces lignes directrices fournissent aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de systèmes embarqués des orientations concrètes pour garantir que la radio numérique terrestre reste simple à trouver, intuitive à utiliser et attrayante pour les conducteurs.



Vous aimerez aussi
Ces recommandations font partie des WorldDAB Automotive UX Guidelines, largement adoptées par les constructeurs, et qui ont contribué à la généralisation du DAB+ comme norme de diffusion dans les voitures neuves en Europe et au-delà.
L’édition 2025 des lignes directrices comprend une nouvelle section sur l’affichage et l’organisation des listes de services radio dans les tableaux de bord numériques. Elle propose un ordre standardisé : d’abord les noms de stations commençant par une lettre, ensuite ceux commençant par un chiffre, puis enfin les noms avec un signe de ponctuation en premier caractère.
Avec l’expansion continue du DAB+ et la multiplication des stations disponibles, la taille des listes de services peut devenir un défi pour l’utilisateur.

Ces recommandations visent donc à faciliter la navigation dans des listes longues, en permettant une recherche plus rapide et une meilleure lisibilité.  Elles ont été élaborées en collaboration avec des experts issus des diffuseurs, des constructeurs automobiles et des fournisseurs de technologies. Elles reflètent la volonté partagée de maintenir la radio comme un élément clé de l’environnement numérique des véhicules, à l’heure où ceux-ci intègrent de plus en plus de services connectés.
Ces recommandations mises à jour viennent compléter les orientations existantes sur l’ergonomie, la présentation des logos de stations, la continuité de service entre les différentes bandes (FM/DAB/IP) et l’intégration de fonctions avancées.

La radio reste incontournable en voiture

Une étude menée par Edison Research en 2023 pour le compte de WorldDAB (lire ICI) a montré que 91% des acheteurs récents ou potentiels de voitures en France, en Allemagne et au Royaume-Uni considéraient comme "essentiel" ou "hautement désirable" que leur véhicule dispose de la radio DAB/DAB+ ou FM. Cette statistique souligne le rôle central de la radio dans l’expérience automobile et l’importance de maintenir une accessibilité optimale.

Tags : DAB, DAB+, mobilité, voiture, WorldDAB



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 12 Août 2025 - 07:29 Le BRF bientôt exclusivement accessible en numérique à Bruxelles €

Jeudi 31 Juillet 2025 - 08:01 Le DAB+ prend progressivement le dessus sur la FM en Allemagne

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication