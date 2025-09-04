Vers une navigation simplifiée pour le DAB+ en voiture

Vous aimerez aussi
Ces recommandations font partie des WorldDAB Automotive UX Guidelines, largement adoptées par les constructeurs, et qui ont contribué à la généralisation du DAB+ comme norme de diffusion dans les voitures neuves en Europe et au-delà.
L’édition 2025 des lignes directrices comprend une nouvelle section sur l’affichage et l’organisation des listes de services radio dans les tableaux de bord numériques. Elle propose un ordre standardisé : d’abord les noms de stations commençant par une lettre, ensuite ceux commençant par un chiffre, puis enfin les noms avec un signe de ponctuation en premier caractère.
Avec l’expansion continue du DAB+ et la multiplication des stations disponibles, la taille des listes de services peut devenir un défi pour l’utilisateur.
Ces recommandations visent donc à faciliter la navigation dans des listes longues, en permettant une recherche plus rapide et une meilleure lisibilité. Elles ont été élaborées en collaboration avec des experts issus des diffuseurs, des constructeurs automobiles et des fournisseurs de technologies. Elles reflètent la volonté partagée de maintenir la radio comme un élément clé de l’environnement numérique des véhicules, à l’heure où ceux-ci intègrent de plus en plus de services connectés.
Ces recommandations mises à jour viennent compléter les orientations existantes sur l’ergonomie, la présentation des logos de stations, la continuité de service entre les différentes bandes (FM/DAB/IP) et l’intégration de fonctions avancées.
La radio reste incontournable en voiture
Une étude menée par Edison Research en 2023 pour le compte de WorldDAB (lire ICI) a montré que 91% des acheteurs récents ou potentiels de voitures en France, en Allemagne et au Royaume-Uni considéraient comme "essentiel" ou "hautement désirable" que leur véhicule dispose de la radio DAB/DAB+ ou FM. Cette statistique souligne le rôle central de la radio dans l’expérience automobile et l’importance de maintenir une accessibilité optimale.