Vers la redéfinition de la trajectoire budgétaire à Radio France ?

"Le projet de réorganisation et le projet de suppressions d'emplois qui sont encore aujourd'hui encore sur la table doivent être abandonnés. Il serait irresponsable, alors que l'ensemble des salariés démontre, encore et toujours, dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons, le potentiel du service public de la radio, de détruire ce qui fonctionne en supprimant, on le rappelle, plus de 250 emplois et jusqu'à un tiers des effectifs dans certains service" précise au Ministre l'intersyndicale de Radio France. "La direction de Radio France a construit ce projet en fonction de ses orientations stratégiques mais également afin de répondre aux injonctions contradictoires de la Tutelle (...) Loin d'avoir balayé ces enjeux, la crise sanitaire les rend plus aigus".





Pour l'intersyndicale, "L'État doit garantir à Radio France un financement à hauteur de ses besoins d'aujourd'hui et pour l'avenir (...) L'État, quoi qu'il en coûte, doit maintenir l'emploi partout où il est actionnaire".