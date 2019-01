Vendre mieux et plus de pub en 2019

De nombreux exemples et idées novatrices stimuleront les commerciaux à la recherche de nouveautés. Vous découvrirez ce que font d’autres radios et renforcerez votre expertise marketing. D'abord, la formation "Vendre mieux et plus de pub radio en 2019" qui aura lieu les 21 et 22 janvier 2019. Depuis plus de 10 ans, cette formation se revendique comme "incontournable pour débutants ou vendeurs expérimentés." Des idées originales et des stratégies marketing innovantes pour développer l’expertise et les performances de votre équipe commerciale en toutes situations. Ensuite, la formation dénommée "La commercialisation Radio + Digital" qui se déroulera le mercredi 23 janvier 2019.Inscriptions ICI et ICI