Valocîme et towerCast signent un partenariat industriel

Le business model inédit de Valocîme repose sur un rééquilibrage en faveur des propriétaires et des opérateurs en offrant une meilleure répartition de la valeur sur les sites de téléphonie mobile, et en valorisant au mieux le terrain sur lequel l’infrastructure est implantée via le principe de location à échéance, tout en améliorant les revenus des bailleurs. "Le financement des investissements des opérateurs télécoms via les towercos a distordu la répartition de la valeur sur un site Télécom au bénéfice des Towercos et au détriment des opérateurs Télécoms et des propriétaires qui n’en captent qu’une faible part" explique l'entreprise.