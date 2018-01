Välkommen au Salon de la Radio !

Place centrale et animation centrale pour montrer et démontrer de façon concrète le fonctionnement d’une radio. Cette station temporaire sera motorisée par le savoir-faire et les équipes techniques de Broadcast associés, multiCAM, Maxi L’Air, RCS, SAVE Diffusion, towerCast et de Vizion’R. Le contenu sera également assuré par l’A2PRL, SOPHIA et par la solution Blu by Digigram. Par ailleurs, les 130 stations des Indés Radios sont conviées pour l’annuelle rencontre des responsables des programmes et d’antenne.

L'un des points d’orgue du Salon de la Radio sera incontestablement le coup d’envoi à 19h30 de la nocturne, le vendredi 26 janvier à 19h30. Un cocktail dînatoire sera proposé sur les stands participants. La Radio du Salon de la Radio, complètement centrale cette année, assurera l’animation musicale durant la soirée. Le public pourra applaudir le spectacle de Tony Rostini, un showcase de Diva Faune proposé par Canitrot and Co et assister à la compétition des Jeunes Talents de la Radio, de la TV et du Net en présence de Jean-Luc Reichmann, président du jury.

Enfin, pour l’édition 2018 du Salon de la Radio, plus de 40 membres de la Radio Crew, passionnés par la radio et reconnaissables à leurs gilets rouges, guideront le public, accueilleront les intervenants, orienteront les visiteurs, accompagneront les exposants et les partenaires.