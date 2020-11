Une semaine spéciale "Producteurs Locaux" sur RCA

Avec Produit en presqu'île de Guérande, le Marché des terroirs, Produit en Pays de Retz, La boutique Détonante, RCA offre des box saveurs locales. "Le but étant de permettre de faire découvrir sur notre antenne les produits cultivés, élevés ou transformés par les agriculteurs et artisans locaux" explique RCA. "Nous organisons cette semaine spéciale ''proximité'' avec des marques, des magasins qui fédèrent le territoire et favorisent les circuits courts".

RCA diffuse sur la Loire-Atlantique, la Vendée et l'Ille-et-Vilaine, touchant ainsi un bassin de population de plus 1 million d'habitants. Plus de 200 000 auditeurs sont à l'écoute chaque semaine sur sa zone.