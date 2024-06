Une semaine spéciale Débarquement sur Europe 1

Le journaliste d’Europe 1 Julien Pichené incarnera deux épisodes inédits du podcast Au cœur de l'Histoire ; à partir des archives de la station, il racontera les célébrations du Débarquement de Normandie. Du lundi 3 juin au vendredi 7 juin, des journaux spéciaux, présentés par Théo Grévin, rythmeront la semaine sur l'antenne, et un podcast inédit "Au cœur de l’Histoire" sera proposé tous les jours aux auditeurs.

Ce 6 juin, tout au long de la matinée, les auditeurs vivront le Débarquement comme s'ils y étaient, avec des flashs toutes les 30 minutes : l’arrivée des troupes, les premiers combats, le réveil d’Hitler et la délivrance des alliés.

Par ailleurs, Europe 1 produira un YouTube Live avec Laurie Cholewa et Virginie Girod qui analyseront la véracité historique des films "Il faut sauver le soldat Ryan" et "Le jour le plus long".