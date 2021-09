Une rentrée au "Top des Tubes" pour Radio Star

En fin d’après-midi, Émilie Picch proposera une nouvelle émission intitulée "16 heures Pétantes". Elle est entourée de Pascal et César Léoni et fait tout ce qui est possible "pour déclencher de la bonne humeur, dans un esprit très marseillais". Rappelons qu'Émilie Picch est connue pour sa participation à l’émission "Mad Mag" sur NRJ12 et qu'elle a plus d’une corde à son arc : auteure, chroniqueuse, comédienne... La Marseillaise a également collaboré au Morning de Christophe Beaugrand sur Virgin Radio.

Le soir, Radio Star conclu sa journée avec l’émission "Bonsoir le Sud" préparée et animée par César Léoni et Émilie Fargier. Ce programme met en avant la vie culturelle, économique, politique ou sportive du Sud, avec la présence de ceux qui font l’actualité aux micros de Radio Star. Par ailleurs, chaque lundi soir, cette émission se décline dans une version estampillée "Mon OM à Moi" où les deux animateurs sont rejoints par des chroniqueurs ou invités comme René Malleville, Samuel Massilia ou d’autres fans du club phocéen comme Titoff lors de la première émission de la saison.