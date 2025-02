Une radio de proximité en mutation au Paris Radio Show

Dans un cadre propice aux échanges, "Des Ondes Vocast" a offert une rencontre rare entre Jean-Éric Valli, président des Indés Radios, de Radioplayer France et du Groupe 1981, et Yann Chouquet, directeur adjoint de Ici (ex-France Bleu). Ensemble, ils ont exploré l’évolution du média, les enjeux du rebranding et les nouvelles synergies entre radio et télévision. Un podcast inspirant qui éclaire les mutations du paysage radiophonique.Ce podcast a été enregistré dans les conditions du direct au coeur du Paris Radio Show . "Des Ondes Vocast" est un podcast destiné aux professionnels de la radio et aux auditeurs. Le podcast est accessible sur l'ensemble des plateformes.