Une nouvelle saison sur Alouette

Cette saison, Arno réveillera les plus matinales entre 5h et 6h dans "Alouette, C’est Pas Trop Tôt". Suivra, entre 6h et 10h, la matinale dénommée "Alouette, Le 6-10 de Maxime & Julie". Cette rentrée voit aussi l'arrivée d'un nouveau jeu "L'Appel du 9-10" à 9h10 : un jeu participatif en famille, entre collègues et amis ainsi qu'une nouvelle chronique "Le Geste en +" présentée par Arnaud Laurenti qui mettra en avant les bonnes idées et actions pour améliorer notre quotidien et préserver la planète.