Huit personnes, anonymes ou connues, se livreront à leur tour, sur la scène du Théâtre de l’Alliance Française pour partager leur histoire avec le public présent dans la salle et tous les auditeurs qui les écouteront en direct sur l’antenne.

Cette fois encore, pour préserver toute la spontanéité et la surprise qui font l'essence même de l'événement, aucun détail concernant les intervenants ou sur les récits ne sera dévoilé à l'avance. Ce mystère fait partie intégrante de cette "Veillée".

La soirée aura lieu le lundi 17 mars de 20h à 22h et sera présentée par Sonia Devillers et Patrick Baud, en public et en direct du Théâtre de l’Alliance Française.