Une nouvelle identité visuelle pour Océane FM

Si le nom d’Océane FM évoque les bords de mer, c’est bien une invitation au voyage qu’offre cette illustration. "Notre programmation musicale est adaptée aussi bien pour la maison, au travail que sur la route. La musique porte des émotions et raconte nos vies : Océane de toi est un clin d’oeil à un grand succès français" explique la radio. "Nous avons fait appel aux talents de Cléo Rouiller et Jeanne Théard, les fondatrices de La Loutre, jeune agence graphique qui partage le berceau d’origine d’Océane FM : le Sud Morbihan. Célèbre pour ses affiches touristiques, La Loutre s’est emparée des valeurs de la radio pour créer cette illustration, première d’une série qui sortira progressivement en 2021".

Chaque semaine, 247 000 auditeurs écoutent Océane FM en FM, ou sur l'application pour mobiles et enceintes connectées.