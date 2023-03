Une nouvelle édition du Brussels Podcast Festival

Après l’indéniable succès de l’année passée, le Brussels Podcast Festival réitère l’aventure en organisant une rencontre entre les auteurs de demain et des structures de production de podcasts belges, françaises et suisses. Le concept reste le même. En fonction des pitchs et des lignes éditoriales, les organisateurs mettront en lien les auteurs avec deux structures de production sur la même longueur d’onde. Chaque rencontre aura lieu sur la plateforme Crewbooking de Amplo et durera 10 minutes.La journée du 7 avril sera réservée aux professionnels du secteur du son, de la radio, de la création sonore et du podcast.