Une matinale de plus de 36 heures pour Radio Contact

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Ce qui devait être une émission matinale classique s’est transformé en une diffusion continue de plus de 36 heures pour "Le Good Morning" de Radio Contact. Lancée un jeudi matin, l’émission a basculé dans un format inédit après le message d’un auditeur, entraînant une prolongation de l’antenne sans interruption. Maria, Olivier, Gary et Valentino ont ainsi assuré une présence continue à l’antenne, enchaînant séquences, improvisations et interactions avec les auditeurs. Cette performance permet à la station de dépasser le précédent record de 35 heures et 16 minutes, établi en 2004, inscrivant cette matinale comme la plus longue jamais réalisée en radio.
Au fil de ces plus de 36 heures, l’émission a intégré des contenus variés, mêlant interventions d’artistes, séquences musicales et moments d’échange avec le public.
Au fil de ces plus de 36 heures, l’émission a intégré des contenus variés, mêlant interventions d’artistes, séquences musicales et moments d’échange avec le public.
Un dispositif éditorial construit en direct avec les auditeurs
Des invités tels que Sandra Kim, Mustii, Pia, Alice on the Roof et RORI se sont succédé, tandis qu’un set nocturne de Henri PFR et des interventions de personnalités comme Stromae, Virginie Efira, Pablo Andres et François Damiens ont ponctué la diffusion. L’émission a également proposé des séquences plus personnelles, comme l’appel en direct du fils de Maria depuis l’Australie, avant de se conclure par une finale dans le studio Live de Radio Contact avec Puggy et Typh Barrow. Maria del Rio déclare :
"Au début, on ne pensait pas du tout à un record… et puis au fil des heures, on a compris qu’on était en train de faire quelque chose d’assez fou. Ce qui est dingue, c’est qu’on ne l’a jamais vraiment décidé, ça s’est fait avec les auditeurs, en direct". Olivier Arnould ajoute : "On a commencé sans objectif… et on termine avec un record. C’est ça qui est complètement fou".
"Au début, on ne pensait pas du tout à un record… et puis au fil des heures, on a compris qu’on était en train de faire quelque chose d’assez fou. Ce qui est dingue, c’est qu’on ne l’a jamais vraiment décidé, ça s’est fait avec les auditeurs, en direct". Olivier Arnould ajoute : "On a commencé sans objectif… et on termine avec un record. C’est ça qui est complètement fou".