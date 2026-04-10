Une matinale de plus de 36 heures pour Radio Contact

Des invités tels que Sandra Kim, Mustii, Pia, Alice on the Roof et RORI se sont succédé, tandis qu’un set nocturne de Henri PFR et des interventions de personnalités comme Stromae, Virginie Efira, Pablo Andres et François Damiens ont ponctué la diffusion. L’émission a également proposé des séquences plus personnelles, comme l’appel en direct du fils de Maria depuis l’Australie, avant de se conclure par une finale dans le studio Live de Radio Contact avec Puggy et Typh Barrow. Maria del Rio déclare :

"Au début, on ne pensait pas du tout à un record… et puis au fil des heures, on a compris qu’on était en train de faire quelque chose d’assez fou. Ce qui est dingue, c’est qu’on ne l’a jamais vraiment décidé, ça s’est fait avec les auditeurs, en direct". Olivier Arnould ajoute : "On a commencé sans objectif… et on termine avec un record. C’est ça qui est complètement fou".