Nostalgie organise le plus grand karaoké de Belgique

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Ce 16 mai, Nostalgie organisera une nouvelle édition de "Une Furieuse envie de chanter" à L’Acte 3 de Braine-l’Alleud. L’événement, lancé par la radio, revient pour une troisième édition autour d’un concept centré sur le karaoké collectif et les grands titres populaires. Le principe reste inchangé : les paroles des chansons défilent sur écran géant tandis que le public reprend en chœur une sélection de titres emblématiques.
La station présente cette soirée comme "une salle entière réunie pour reprendre en chœur les plus grands tubes". La soirée s’appuiera sur un répertoire composé de titres des années 80 aux années 2000. Nostalgie mise sur des morceaux connus du grand public avec une mécanique de participation collective où "le public devient le véritable cœur du spectacle, transformant la salle en un immense karaoké collectif".
L’animation sera assurée par NostaMan, figure associée à la station. La programmation prévoit également une montée en puissance musicale tout au long de la soirée avec "les paroles [qui] défilent sur écran géant, la musique [qui] s'intensifie, les titres [qui] s’enchaînent". Après la séquence karaoké, DJ Daddy K assurera la suite de l’événement avec un set destiné à prolonger la soirée sur le dancefloor.
Avec cette troisième édition de "Une Furieuse envie de chanter", Nostalgie veut poursuivre le développement de ses événements de proximité en Belgique autour de la musique, de l’animation et de l’expérience collective liée à son univers de marque.