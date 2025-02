Une libre antenne explosive sur France Inter

France Inter ouvre son antenne à trois figures de l’humour français : Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamere et Baptiste Lecaplain. Actuellement en tournée avec "La tournée du trio", les humoristes profitent d’un passage sur les ondes pour offrir à leurs fans une soirée placée sous le signe de la comédie et de l’improvisation. Pendant deux heures, de 20h à 22h, ils animeront une libre antenne.

Le concept est simple : une émission en direct où tout peut arriver. Les trois complices, habitués à jongler avec l’absurde et le second degré, auront carte blanche pour composer un programme mêlant sketchs inédits, jeux interactifs et interventions d’auditeurs. Accompagnés d’invités surprise, ils proposeront un show radiophonique inédit, fidèle à leur style à la fois piquant, décalé et drôle.