Une journée entre radio et podcasts

"La radio et les podcasts sont des viviers de connaissances, de voyages immobiles, de sensations. En ébullition depuis l’émergence de nouveaux usages d’écoute, grâce à Internet, le monde de l’audio se réinvente sans cesse". Pour mieux l’explorer, Télérama et le festival Longueur d’ondes organisent pour la deuxième année, une journée spéciale, le samedi 17 septembre à la Maison de la poésie à Paris, une journée dénommée "Radio et podcasts : ça s’écoute et on en parle !". Un temps de réflexion et d’échanges pour creuser le choix d’une thématique, la façon de la préparer, d’envisager sa transposition en son ou encore sa dramaturgie.

L’occasion de faire dialoguer des personnalités sur leur manière de parler de l’Histoire à la radio, de l’adaptation d’une œuvre littéraire sur les ondes, des cold cases déclinés en podcast, de mener une interview sensible.