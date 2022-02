Une grande semaine de concerts Pop-Rock sur RTL2

Les "Concerts Très Très Privés RTL2" sont des rendez-vous uniques et exceptionnels avec le public et les plus grands artistes du son Pop-Rock. Ces concerts sont l’occasion de renforcer les liens existant entre les auditeurs, les artistes et la radio : ils sont accessibles uniquement sur invitation RTL2" rappelle la station qui donne rendez-vous à ses auditeurs chaque soir de la semaine du 14 au 18 mars à 20h, pour des "Concerts Très Très Privé RTL2", en direct sur RTL2 et en vidéo sur rtl2.fr

Les auditeurs retrouveront Tom Grennan (le 14), Feu ! Chatterton (le 15), Peter Doherty et Frédéric Lo (le 16), Juliette Armanet (le 17) et Marc Lavoine (le 18)...