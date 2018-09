Une formation pour commercialiser la radio sur le digital

Objectifs de cette formation , proposée par Michel Colin , développer des ventes additionnelles simples (Radio + Digital), exploiter le marché local de la publicité en ligne, recruter de nouveaux clients branchés réseaux sociaux et s’inspirer des exemples de réussites et se concentrer sur ce qui fonctionne simplement. La formation est composée d’un travail de préparation à distance que les participants peuvent planifier à leur convenance, d’une journée de formation pratique à Paris et, en option, d’un suivi durant 4 semaines incluant 3 briefings hebdos (vidéo + support pdf), une assistance permanente par email et un entretien téléphonique.Cette "formation inter" (limitée à 4 participants) se déroulera dans les locaux de A2PRL / Mediameeting à Issy-les-Moulineaux.Inscriptions : ICI