Une formation pour "Concevoir et pérenniser une action d'éducation aux médias"

Après avoir défini les différents types d’éducation aux médias et fait l’état des lieux des pratiques proposés à l’heure actuelle, les participants seront amenés à définir leurs besoins, créer une offre cohérente et modulable d’atelier radio à proposer à leurs collaborateurs et partenaires. Cette formation est destinée aux salariés en radio (journalistes, coordinateurs d’antenne, directeurs d’antenne, animateurs ou personnels administratifs). Elle aura lieu les 22 et 23 mai à la Pépinière de Mai à Clermont-Ferrand. Objectif de cette formation, idéale pour les radios associatives qui doivent enrichir chaque année leur dossier FSER : "savoir écrire un projet d’éducation aux médias, le mettre en place, le financer".Infos et inscriptions : ICI