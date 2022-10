Une formation "Radio et audio numérique" avec la FRAP

Cette formation vise à accompagner les radios locales dans leur compréhension des différents modes de diffusion et in fine d’adapter leur stratégie de développement via les nouveaux modes de diffusion. Les salariés des radios associatives sont donc invités à y participer. Elle aura lieu en décembre 2022 à Nantes en présentiel ou en distanciel. visioconférence et s'étalera sur deux journées complètes de 14 heures.Pierre Boucard animera cette formation. Il œuvre au développement du DAB+ en France depuis plus de dix ans. Il a développé avec SUN une connaissance numérique multicanaux, en utilisant la complémentarité du broadcast (FM, DAB+, DRM+) et du broadband (IP), l’interaction avec les auditeurs via les applications et le développement de la vidéo en direct dans les studios.