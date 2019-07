Une formation Mediatic Conseils à Tahiti

Organisée par Alvea Consulting et Mediatic Conseils, la formation sera animée par Michel Colin les 6 et 7 août 2019 à Papeete. Au programme : les clés de la réussite d’une campagne pub radio/tv/digitale, la création publicitaire et le media planning, les nouvelles sources de revenus (réseaux sociaux, podcasts, audio online, datas…) ou encore l’évolution de la démarche commerciale média. Les principales régies publicitaires, télévisions et radios polynésiennes sont déjà inscrites pour ces deux journées de formation inter qui se déroulera les 6 et 7 août prochains avec Michel Colin.Infos et inscriptions : ICI