Une édition spéciale des Assises du journalisme

"La peur pour seul sujet. L'incertitude pour seul horizon. Des experts qui se contredisent. Des politiques qui fixent le tempo. Des audiences décuplées, une économie effondrée. Le digital en majesté. Le papier en grand danger. Des réseaux sociaux terribles et géniaux. Une inventivité des rédactions extraordinaire et le risque d'un travail dégradé" rappelle l'équipe d'organisation des Assises Internationales du Journalisme de Tours qui se dérouleront finalement les 1er et 2 octobre prochains à Tours.

Cette édition spéciale des Assises aura pour thème "Informer au temps du Covid" et ne sera pas de trop pour tenter de prendre la mesure de la période traversée et de ses conséquences.





Une édition marquée par les Prix 2020 des Assises avec Caroline Roux, et les Prix EMI avec Jamy Gourmaud