Une campagne pour fêter les 30 ans de Bel RTL

Trois spots pour trois piliers : le divertissement, l'information et la musique. À ces spots vidéo, s'ajoute un quatrième spot général et un visuel jouant sur les codes identitaires de la marque. On y retrouve l'emblématique montgolfière survolant une ville, symbole du lien entre auditeurs et animateurs. Clément Delsaut, chargé de production Bel RTL, est à l'origine de l'univers sonore des spots et nous en dit un peu plus sur sa contribution : "On m'a donné carte blanche en ce qui concerne la direction musicale. Penser l'univers sonore était un réel défi car c'est compliqué de représenter en trente secondes la palette musicale d'une radio généraliste telle que Bel RTL. Un autre volet de mon travail a été de jouer sur les ambiances et les bruitages pour donner sens aux images des spots".