Une auditrice répond "Champagne FM" au lieu de "Skyrock"

Voilà une information repérée par L'Union : "lundi matin, aux alentours de 8 heures, Difool n’a pas vraiment eu la réponse attendue lorsqu’il a téléphoné à Linda Godard, patronne de la boutique châlonnaise Icône. À l’interrogation fatidique, celle-ci répond avec fierté… "Champagne FM !". Bye bye les 1 500 euros...Mais comme à la radio, c'est bien connu, il n'y a jamais de perdant, Champagne FM a lancé un avis de recherche et a retrouvé sa fidèle auditrice. "Difool parle juste d’une auditrice de Champagne-Ardenne, vers Reims, on n’en savait pas plus" a expliqué Michaël Lévêque, responsable d'antenne à Champagne FM.