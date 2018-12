Une année difficile pour les radios de la FRAP

Les radios de la FRAP emploient 73 professionnels pour une moyenne de 3,5 salariés par radio, un chiffre historiquement bas (-14 salariés par rapport à 2016). 7 radios sur 21 ont réduit leur nombre de salariés en un an et 2 d’entre elles ont clôturé l’année 2017 sans salarié. Aucune radio n’a augmenté sa masse salariale. Cette tendance générale s’explique par l’arrêt brutal des emplois aidés avant la saison 2017/2018 et la baisse massive des aides au fonctionnement.

Ce sont les postes en CDD qui n’ont majoritairement pas été renouvelés. Ils représentent aujourd’hui 8% des effectifs, contre 28% des effectifs en 2016. Il y a dans l’ensemble un turnover constant dans les radios associatives qui emploient souvent des jeunes en début de carrière. La moyenne d’âge est de 38 ans et les salaires moyens sont inférieurs aux salaires du secteur privé. Les journalistes restent majoritaires dans les radios (32% des effectifs) devant les techniciens (20% des effectifs) et les postes de direction (14% des effectifs).