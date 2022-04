Une "Nuit du podcast belge" au Brussels Podcast Festival

Du 6 au 10 avril aura lieu le Brussels Podcast Festival. À cette occasion, lvdt.studio (le premier studio de podcast belge francophone lancé en décembre dernier) et le BPF proposent plusieurs événements inédits, dont la première " Nuit du Podcast belge ", le 8 avril de 17h à minuit. C’est dans le bâtiment fraîchement rénové de la Grand Poste de Liège qu’aura lieu une course relais inédite réunissant la crème du podcast belge.Pendant plus de 7 heures, les podcasteurs se relayeront pour proposer des épisodes inédits, des crossovers, mais aussi d’autres surprises le temps d’une émission qui sera retransmise en live sur Facebook. Évènement interactif, les spectateurs auront l'occasion de poser leurs questions en direct aux podcasteurs via les réseaux sociaux.