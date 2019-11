Une "Nuit de la Radio" le 14 novembre

"La nuit, qui n’a pas rêvé, éveillé, enflammé, éméché, de refaire le monde ? Sur les ondes aussi, pour le meilleur et on s’en contentera. Nous allons porter l’oreille au-delà de l’infamie, avec ceux qui ont envisagé un autre possible. De Pierre Schaeffer et son Studio d'essai qui, pendant l'Occupation, a imaginé la radio d'après, à tous les Don Quichotte contemporains, utopistes et réalistes, qui œuvrent pour que la radio soit, (re)devienne un outil de transformation sociale (...) Un éloge des coups de gueule, des transgressions, des détournements, de la désobéissance radiophonique. À celles et ceux qui rapprochent le micro de la fenêtre" a expliqué Antoine Chao Journaliste, auteur-reporter-producteur radio et membre de la commission sonore de la Scam.