Une 15e saison pour la Lettre Pro de la Radio autour de nombreuses nouveautés

Première nouveauté de cette saison, le lancement de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo. Chaque mardi, à partir du 09 septembre, les professionnels recevront gratuitement dans leur boîte mail un condensé de l’actualité radio, podcast et audio digital. Disponible uniquement en version numérique, cet hebdomadaire gratuit mettra également en avant chaque semaine deux personnalités du secteur. Pour recevoir cette édition, il suffit de s’inscrire en ligne. Les articles intégraux, réservés aux abonnés, seront publiés sur le site lalettre.pro.
Par ailleurs, depuis le week-end dernier, le site lalettre.pro a évolué. Tous les contenus publiés sont désormais exclusifs, et 70% d’entre eux sont accessibles sur abonnement, fixé à 29.90 € par mois.
L’abonnement comprend l’accès aux articles hebdo en version web, l’envoi quotidien de la newsletter "Ne partez pas encore", l’accès illimité à l’ensemble des articles premium et aux archives, ainsi que le dépôt gratuit et illimité d’offres d’emploi (valeur 88 € par annonce). L’abonnement est individuel et lié à un email professionnel, avec une option supplémentaire à 5 € par mois et par utilisateur pour une même structure.
La newsletter quotidienne devient payante
Depuis plus de 14 ans, la newsletter Ne partez pas encore accompagne chaque soir, vers 17h, près de 10 000 professionnels de la radio et de l’audio digital. Ce panorama complet de l’actualité du jour, enrichi de chiffres, d’un agenda pro et d’un éclairage via les réseaux sociaux, reste diffusé cinq jours sur sept. Désormais, elle devient accessible via un abonnement symbolique de 2 € par mois. Cette nouvelle formule, proposée 48 semaines par an, continue de refléter le pouls du secteur. Pour les abonnés au site lalettre.pro, elle reste incluse dans leur offre.
L’ouverture du Club HF pour les radios
Enfin, La Lettre Pro de la Radio ouvre cette saison son Club HF à destination des radios. Cette formule donne accès à ConnectOnAir en version Premium, à l’abonnement digital de La Lettre Pro, aux petites annonces gratuites, ainsi qu’à la newsletter quotidienne. Les membres bénéficient aussi d’une réduction immédiate de 10% sur le tarif catalogue (livres, publications, sponsoring, publicité), d’un accès aux réunions du Club HF Pros, aux résultats d’enquêtes, et d’une visibilité renforcée avec logo et mention officielle sur lalettre.pro. Un publi-rédactionnel est également offert aux adhérents.