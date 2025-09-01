Une 15e saison pour la Lettre Pro de la Radio autour de nombreuses nouveautés

Première nouveauté de cette saison, le lancement de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo. Chaque mardi, à partir du 09 septembre, les professionnels recevront gratuitement dans leur boîte mail un condensé de l’actualité radio, podcast et audio digital. Disponible uniquement en version numérique, cet hebdomadaire gratuit mettra également en avant chaque semaine deux personnalités du secteur. Pour recevoir cette édition, il suffit de s’inscrire en ligne. Les articles intégraux, réservés aux abonnés, seront publiés sur le site lalettre.pro.

Par ailleurs, depuis le week-end dernier, le site lalettre.pro a évolué. Tous les contenus publiés sont désormais exclusifs, et 70% d’entre eux sont accessibles sur abonnement, fixé à 29.90 € par mois.