Un voyage sous le soleil à gagner sur Kiss FM

Un séjour de 5 nuits à l'hôtel 5 étoiles Sofitel Mauritius l'Impérial Resort and Spa, situé à Flic-en-Flac, au bord d'une plage de sable blanc. L'hôtel dispose d'une immense piscine entourée de palmiers, d'un espace bien-être et Spa (jacuzzi, hammam, aromathérapie). Mais, avant cela, les auditeurs vont jouer au redoutable "Grand Huit" proposé par l'équipe de la matinale (les #LEVTOT, Eric, Jérém et Bidule). 8 questions, 4 bonnes réponses en moins d'une minute et c'est la place en finale, vendredi matin. Un "Grand Huit" avec des questions autour de la compagnie aérienne partenaire, Turkish Airlines. Les auditeurs auront une autre chance de se voir attribuer une place en finale en jouant sur la page Facebook de la radio.