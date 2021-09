Un prix pour la matinale de Radio Nova

Plusieurs chroniques composent "cette matinale résolument joyeuse". À commencer par "Le Héros du Nova Jour" (avec ChEEk Magazine, l’association Alternatiba, Streetpress) et "Ailleurs dans le Monde" qui laisse entrevoir de meilleurs futurs si on écoutait enfin les utopistes. Mais aussi la chronique décalée d'analyse politique "La Grille du coq" qui s'introduit à l’Élysée par la petite porte de derrière. "Une Saison En France" garde un œil sur l'Hexagone avec une série de reportages qui sondent le cœur des luttes et des espoirs de notre pays à la veille de l’élection présidentielle. Et enfin, "Tech Paf" qui explore le futur que le monde de la tech nous promet...