Un podcast coproduit par franceinfo et France Culture

"France Culture, média de la vie des idées et des savoirs, s’engage chaque jour pour la diffusion et le débat raisonné des connaissances. Cette nouvelle synergie avec Franceinfo est l’occasion de proposer un programme qui assume une ambition pédagogique pour toucher un public très large et contribuer à la lutte contre la désinformation" a expliqué Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

Pour Vincent Giret, directeur de franceinfo : "franceinfo a développé et mis en pratique, depuis plus de deux ans « la certification de l’information », grâce à son agence interne, nous travaillons désormais à « la certification de l’expertise » et nous nous réjouissons d’unir nos forces pour concevoir et développer un programme commun avec les équipes de France Culture".