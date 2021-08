Un nouveau duo à la matinale d'Alouette

Cette année, Alouette accueille un nouveau duo composé de Niko et Julie qui retrouvent les auditeurs du lundi au vendredi pour Le 6-10 avec de nombreux jeux : "La Touche gagnante", "Le Défi du jour" et "Le Chronotest". Diplômé du Studio École de France, Niko rejoint l’équipe d’Alouette et anime la matinale en binôme avec Julie de 6h à 10h. Par ailleurs, la matinale est enrichie de rendez-vous infos tous les quarts d’heure et des chroniques de la rédaction avec "L’Actu en Plus" et "Le Geste en Plus".