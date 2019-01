Un nouveau "Contact VIP" pour la radio Contact FM

C’est le premier "Contact VIP" de cette nouvelle année 2019 que propose Contact FM à ses auditeurs. Après avoir reçu l’an dernier Black M, Arcadian, Lisandro Cuxi, Shanguy ou encore Lenni Kim devant 2 000 personnes, les auditeurs applaudiront Kendji Girac (l’artiste révélé dans The Voice qui après 2 album à succès est revenu en avril dernier avec un 3e opus intitulé "Amigo"), Slimane (qui vient de rejoindre l’équipe des Enfoirés 2019 et qui poursuit l’exploitation de son 2e album "Solune"), Clara Luciani (la révélation pop française nommée aux Victoires de la Musique) et Youssoupha (avec son album "Polaroïd Expérience" sorti en septembre 2018).